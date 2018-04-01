خبير: الثوم لم يدرج في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد وهذا هو المشكل

قال الخبير الفلاحي عيسى منصور،أن قرار توقيف استيراد الثوم في غضون سنة 2019 ناتج عن نقص في التنسيق بين المصالح.

وقال منصور في تصريح للنهار،أنه لا توجد استراتيجية للإنتاج،بحكم أن مادة الثوم لم تكن في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد.

كما أضاف المتحدث أن المشكل وقع في عدم إدراج مادة الثوم في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد.

باعتبار أن الجزائر بإمكانها إنتاج كمية كبيرة من هذه المادة لسد حاجيات السوق.

من جهته قال الخبير الفلاحي أن الإنتاج المحلي لمادة الثوم هو أفضل من الذي يدخل السوق عن طريق الاستيراد.