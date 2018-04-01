خبير: الثوم لم يدرج في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد وهذا هو المشكل

الوطني
  • -
  • 0
خبير: الثوم لم يدرج في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد وهذا هو المشكل صورة مركبة
بقلم أمينة لعلالي

قال الخبير الفلاحي عيسى منصور،أن قرار توقيف استيراد الثوم في غضون سنة 2019 ناتج عن نقص في التنسيق بين المصالح.

وقال منصور في تصريح للنهار،أنه لا توجد استراتيجية للإنتاج،بحكم أن مادة الثوم لم تكن في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد.

كما أضاف المتحدث أن المشكل وقع في عدم إدراج مادة الثوم في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد.

باعتبار أن الجزائر بإمكانها إنتاج كمية كبيرة من هذه المادة لسد حاجيات السوق.

من جهته قال الخبير الفلاحي أن الإنتاج المحلي لمادة الثوم هو أفضل من الذي يدخل السوق عن طريق الاستيراد.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital