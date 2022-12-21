خبير: الجزائر مقبلة على ثورة إقتصادية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي، أن الجزائر ستعرف ثورة إقتصادية في المراحل القادمة، مبرزا أن كل المؤشرات توحي بأن 2023 ستكون سنة للتنمية الحقيقية.

وقال هواري تيغرسي للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا للإستثمار من خلال سن جملة من القوانين التي من شأنها تذليل مختلف الصعوبات التي يواجهها المستثمرون سواء كانوا جزائريين أوأجانب ودعم الإنتاج المحلي.

مثمنا القرارات الإجتماعية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية وخاصة تلك المتعلقة بتحسين والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وإلغاء الكثير من الرسوم.

مشيرا إلى ضرورة القيام بإصلاحات عميقة على غرار تخفيض مستوى الضرائب. وإصلاح ضريبي شامل وإعادة النظر في المنظومة المالية.

واعتبر تيغرسي أن مبلغ 98 مليار دينار الخاص بميزانية 2023 هو مبلغ كبير سينعكس بالإيجاب على المواطن الجزائري.

خاصة وأن 10ملايير منها فقط متعلقة بالنفقات غير المتوقعة والمرتبطة خاصة بالنقطة الإستدلالية وبمنحة البطالة ومنحة التقاعد.

مشددا على ضرورة توفير منظومة رقمية للحد من البطالة والبيروقراطية الموجودة في الإدارة والوساطة.

مشيرا إلى أن هذه المنصات الرقمية تتيح فرصة الإتصال المباشر بين المواطن ومختلف المؤسسات. لخلق شفافية أكثر في المراحل القادمة.

وأكد الخبير، “إن الجزائر هي مفتاح إفريقيا” حيث موقعها يؤهلها بأن تكون رابطا بين إفريقيا ودول العالم.