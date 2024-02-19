خبير: الجزائر هي الوحيدة القادرة على ضمان انسجام أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز

أكد الباحث في الاقتصاد والمختص في الشؤون الجيو-سياسية، لاغا شقروش، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. أن القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز تكتسي أهمية بالغة. لضمان استقرار سوق الغاز عبر تحقيق إجماع بين أعضاء المنتدى بخصوص صيغ البيع والأسعار.

وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد الدكتور شقروش أن هذه القمة التي ستنعقد في الجزائر. من 29 فيفري إلى 2 مارس تكتسي “طابعا مميزا” كونها تضم قادة مؤثرين على الساحة الدولية وفي مستقبل الغاز.

وفي هذا الشأن، أوضح الباحث أن أعضاء المنتدى “لهم القدرة على تغيير ظروف السوق لصالحهم”. بالنظر إلى الإرادة و”التوافق” السائد بينهم. مشيرا إلى أن “الجزائر هي البلد الوحيد القادر، خلال هذه القمة، على ضمان هذا الانسجام” بفضل خبرتها في مجال المفاوضات.

وبهدف ضمان مصالحهم وخاصة سيادتهم، سيدافع الأعضاء في المنتدى عن مبادئ “خذ أو ادفع”. وكذا عن سعر “عادل” من خلال تفضيل العقود طويلة الآجل وليس الأسواق الفورية التي “لا توفر الاستقرار”.

ولدى تطرقه إلى “دور الوساطة” الذي تعرف به بالجزائر، فقد أكد الباحث على الطابع “الإستراتيجي”. لقمة الجزائر كونها تسمح بـ ” تحديد قواعد التشاور التقني والإستراتيجي بين البلدان المنتجة والمصدرة”.