خبير جزائري بالصحة العالمية: كورونا يؤثر على القلب والكلى والشرايين.. وهذه الفئات الأكثر وفاة

دعا الخبير في منظمة الصحة العالمية وعلم الفيروسات، يحيى عبد المومن مكي، اليوم الأحد، المواطنين، لإجبارية ارتداء الكمامات الطبية وتجنب الاماكن التي تشهد تجمعات كبرى، بعد استئناف النشاطات التجارية.

وقال في تصريح لـ “النهار” إن الفيروس نعرفه ولا نراه، ومن الممكن أن يكون في أي شخص وبأي مكان.

وأضاف ” أثبثت 30 دراسة علمية منشورة، أن 6452 مريض من بينهم مرضى السكر والقلب وضغط الدم هم أكثر وفيات كورونا”.

وأوضح مكي أن 68 بالمئة من مرضى السكري المصابين بكورونا، دخلوا العناية المركزة والإنعاش، فيما بلغ عدد الوفيات في العالم 72 بالمئة.

وأكد الخبير أن كورونا يترك آثارا على القلب والكلى وشرايين الدم، مشيرا أن 30 بالمئة من المصابين بكورونا ويعانون من ضغط الدم يتواجدون في العناية المركزة.