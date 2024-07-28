خبير: حالة واحدة لحدوث تسونامي البحر المتوسط

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن هناك حالة واحدة لحدث تسونامي البحر المتوسط وهي حدوث زلزال قوي بقوة 6.5 مركزه تحت قاع البحر المتوسط.

وشدد شراقي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على أن هناك حالة واحدة لحدث تسونامي البحر المتوسط وهي حدوث زلزال قوي بقوة 6.5 مركزه تحت قاع البحر المتوسط، يؤدي إلى تشقق في القشرة الأرضية وحدوث انزلاق مفاجئ وتحرك سريع يؤدي إلى اضطراب الأمواج.

موضحا أنه وفي تلك الحالة، تتكون أمواج دائرية مركزها بؤرة الزلزال. وهذا يتسبب في اضطراب شديد بسطح المياه ويؤدي إلى حدوث تسونامي.

وعلق الخبير المصري، على انحسار مياه البحر المتوسط، وكشف عن الزلازل والحالات التي تتسبب بوقوع تسونامي.

وقال شراقي: “يوم الأحد الماضي حدث زلزال قوي نسبيا بالنسبة لزلازل البحر المتوسط. الذي يعد من المناطق قليلة الزلازل على مستوى العالم. بقوة 5.3 درجة بمقياس ريتشر وهذا لا يتسبب في حدوث تسونامي”.

وأكد أن انحسار مياه البحر المتوسط ظاهرة طبيعية وتحدث لأيام معدودة خلال العام.

وأضاف: “البحر المتوسط ليس منطقة حدوث زلازل ضخمة، وزلازل تركيا بعيدة عن الشواطئ. وكي يكون الزلزال مدمرا ويؤدي إلى تسونامي يجب أن يكون مركزه داخل البحر. وبقوة من 6.5 إلى 7 درجات بمقياس ريختر”.