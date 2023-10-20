خبير روسي: إسرائيل تخفي الدليل على قصف مستشفى غزة

كشف خبير عسكري روسي إن إسرائيل تمتلك كافة البيانات بشأن القصف الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الثلاثاء الماضي وراح ضحيته أكثر من 400 شهيد.

وقال إيغور كوروتشينكو أن المجال الجوي لقطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل ويخضع لرقابة شديدة منها. وهي تملك كافة البيانات المتعقلة بقصف المستشفى المعمداني.

وطالب الخبير، من إسرائيل، تل أبيب، أن تقدم تلك البيانات، مستغربا من الرواية الإسرائيلية بشأن اعتراض مكالمات بين فصائل فلسطينية متعلقة بالحادث.

وقال “جميع المعلومات بشأن المجال الجوي لغزة مسجلة (لدى إسرائيل). ولن يكون من الصواب تصديق اعتراض بعض مكالمات الراديو والتنصت إليها”.

وشدد على أن إسرائيل لا تقدم ما لديها من معلومات حول قصف المستشفى. وإنما تكتفي بنشر بعض الاتصالات المفترضة التي اعترضتها ولا معنى لها.

مضيفا أنه لا يمكن أن تكون هذه المكالمات دليلا على الرواية الإسرائيلية بأن بعض الفصائل العاملة في المنطقة وقطاع غزة تقف وراء هذا الهجوم.

وأكد كوروتشينكو ضرورة إجراء تحقيق دولي لتحديد السلاح المستخدم في الهجوم على المستشفى. وقال إنه يجب تسليم جميع البيانات المتعلقة بالحادث إلى لجنة خاصة تشكل تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبشأن إمكانية اتخاذ قرار لبدء التحقيق، قال الخبير: “من الواضح أن الغرب حلفاء إسرائيل سيمنعون اتخاذ قرار كهذا. وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”.