خبير روسي..احتمال ظهور سلالة جديدة من “كورونا” ضعيف ولكن! 

كشف الخبير الروسي المتخصص في الأمراض المعدية سيرغي فوزنيسينسكي، إن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها أن تحل محل أوميكرون ضعيف، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

وحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” عن فوزنيسينسكي، وهو أيضا أستاذ في قسم الأمراض المعدية بجامعة الصداقة، أنهمن الناحية النظرية قد تظهر بعض السلالات الأخرى التي ستحل محل أوميكرون، ولا يمكن استبعاد ذلك، على الرغم من أن الاحتمال منخفض.

مضيفا أنه إذا استمر تطور الفيروس فقط في وضعه الحالي “أوميكرون”، فإن احتمال تكرار تفشي الفيروس والمرض يكون ضئيلا للغاية.