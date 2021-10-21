خبير سوق الانتقالات:” الاستغناء عن غولام أصبح واجبا في نابولي”

كشف اليوم الخميس لوكا ماركيتي خبير سوق الانتقالات الإيطالي في حديثه لـ “سكاي سبورت” عن مستقبل الدولي الجزائري فوزي غولام مع فريقه نابولي، في ظل الإصابة التي يعاني منها الجزائري بشكل يثير الاستفهام.

وقال ماركيتي :”وضع غلام مع نابولي مرتبط بحالته الصحية، إذا تطورت الامور الصحية بشكل إيجابي فإنه يملك إمكانية البقاء في نابولي وإذا كان مريضا فالأمور ستسير بالعكس” وأضاف “حان الأوان البحث عن بديل له في نابولي خاصة و أنه لم يتعافى بعد، الجميع يعرف أنّ الجانب الأيسر هو نقطة ضعف الفريق لذا يمكن القول أن الاستغناء عن غلام اصبح واجب خاصة وأنه يملك العديد من الاتصالات”.

وعانى مدافع الخضر من سلسلة إصابات خطيرة أثرت على مشواره الكروي في الأعوام الماضية، منذ أول إصابة خطيرة تعرض لها في نوفمبر 2017، في إطار منافسة “التشمبينزليغ” غيّرت مجرى مسيرته الكروية.

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