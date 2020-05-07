خبير طاقوي: إنتهى عهد إستقبال مسؤولي شركة “توتال” كضيوف فوق العادة بالجزائر

كشف ياسين مرزوقي خبير في الطاقة أن عهد إستقبال مسؤولي شركة “توتال” كضيوف فوق العادة بالجزائر.

وصرح ياسين مرزوقي انه منذ 2009 لم تكن هناك معاملة بالمثل بين مجمع سوناطراك وشركة توتال في العهد السابق.

أين اشار الخبير الطاقوي أن الامور كانت في الوقت السابق مسؤولي “توتال” يتم إستقبالهم من قبل الوزير الاول ثم يتوجهون لوزارة الطاقة.

كما ان إطارات سوناطراك يستدعون لأخد الاوامر داخل مبنى وزارة الطاقة الجزائرية، وهذا الامر غير مقبول.

وأضاف ياسين مرزوقي أن الوضع إستمر على ماهو عليه حتى وصول الرئيس عبد المجيد تبون الذي يستقبلهم ويضعهم على أنهم ضيوف فوق العادة.