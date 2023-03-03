خبير فرنسي في الهجرة يهاجم بلاده: لسنا وجهة جذابة ولا داعي لتضخيم أرقام الحراڤة

هاجم اختصاصي الهجرة الفرنسي فرانسوا هيران، الحكومة الفرنسية، بسبب قانون الهجرة المزمع تقديمه 28 مارس المقبل.

ويهدف القانون إلى تشديد مكافحة الهجرة غير الشرعية كما يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب الذين يشكلون تهديدا للنظام العام.

وقال فرانسوا هيران في تصريح لـ france inter إن فرنسا بعيدة كل البعد عن الاضطلاع بدورها في الهجرة داعيا إلى عدم تضخيم أرقام الهجرة.

وأضاف فرانسوا هيران “لا يوجد تسونامي مهاجرين، وفرنسا ليست دولة جذابة للأجانب”.

ويعتقد فرانسوا هيران، أن هذا المشروع يمكن أن يكون له آثار إيجابية. لكنه يتحدى السياسيين الذين يميلون إلى التلاعب بأرقام الهجرة.

وقال فرانسوا هيران “لا أعارض مشروع قانون الهجرة الحكومي، يمكن أن يكون له آثار إيجابية، أنا مع تنظيم الهجرة. لكن دعونا نتوقف عن تضخيم الأرقام ونتوقف عن جعل الناس يعتقدون أنه يمكننا الحد بشكل كبير من الهجرة وهو تضخم عالمي على الأرض”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور