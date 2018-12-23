خبير في الجيولوجيا: “لجنة وزارية للتدخل في مثل هذه الحوادث وبسرعة”

كشف رابح حاجة الخبير في الجيولوجيا، أنه من المفروض أن لاتقع هذه الحادثة، لأن من قام بالحفر استعملوا وسائل غير متطورة.

واقترح رابح حاجة أن تكون هناك وزارية من أجل التدخل في مثل هذه الحوادث وبسرعة.

وبخصوص نقص الأبار في المنطقة، أجاب المتحدث خلال اتصال هاتفي بقناة “النهار”،أنه لا يمكن أن تعتمد على بئر واحد في المنطقة.

لانه يجب أن تكون هناك لجنة وزارية تعطي الأوامر والتوجيهات لحفر الأبار وتحديد العمق الذي تكون فيه.

للإشارة،انتقل الشاب عياش إلى رحمة الله بعد أن علق في أنبوب داخل بئر ارتوازي لمدة 6 ايام بالمسيلة.