خبير في الفيروسات يحذر: مكيفات الهواء تساهم في انتشار كورونا

كشف الخبير في علم الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية، يحيى عبد المومن مكي، أنه يمكن لمكيفات الهواء نقل فيروس كورونا.

و في تصريح لـ”النهار”، حذر الخبير من استخدام المكيفات في السيارات أو المنازل، في ظل الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة.

وأشار عبد المومن، أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء، وممكن للمكيف ان يساهم في انتشاره.

وقال الخبير “لاحظنا أنه في غرف المرضى التي كان فيها مكيف الهواء شغالا، انتشر الفيروس بشدة”.

وأضاف “أحذركم من استخدام المكيف في المنازل والسيارات وحتى المقاهي والمساجد ان فتحت”.

وأورد الخبير “قبل استخدام المكيف ارتدوا كمامة وقفازات وقوموا بتعقيمه كليا، ثم شغلوه بغرفة فارغة ومغلقة”.