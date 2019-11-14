خبير في المعلوماتية: الفايسبوك أصبح خطرا.. وعلى الجزائر أن تبحث عن بديل

قال عبد الجبار غول المختص في المعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة، إن العديد من الدول أصبحت تبحث عن بديل لمواقع التواصل الإجتماعي الحالية.

وأكد ذات المتحدث خلال حوله ضيفا على حصة “120 دقيقة أخبار” في تلفزيون “النهار”، أنّ دول أسيا و روسيا والصين اضطرت لتعطيل موقع فايسبوك لأنه أصبح خطر.

وأضاف أن الصين و روسيا تمكنت من إيجاد هذا البديل وخلقت مواقع جمعت أزيد من 800 مليون مواطن.

ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة بحث الجزائر عن بديل عن الفايسبوك من خلال موقع تواصل إجتماعي يجمع الجزائريين بدون أي استغلال سياسي سلبي.