خبير في علم الفيروسات: ماء البحر مطهر ويمنع تنقل كورونا .. الإحتكاك هو سبب إنتشار الفيروس

كشف خبير في علم الفيروسات أن ماء البحر يخفف من فيروس كورونا كوفيد 19 ويمنعه من الدخول نظرا لملوحته .

وخلال مكالمة عبر سكايب خص بها “النهار ” قال الدكتور يحىي عبد المؤمن مكي أن ماء البحر يطهر الانف الحنجرة والفم.

كما أضاف ذات الخبير أن كورونا لا تقتله حرارة الجو ولكن تنقص من السوائل والقطرات التي تخرج من الفم أوالأنف.

واشار الخبير ان الفيروس في فصل الصيف ينقص ويشتد في الخريف والشتاء مثله مثل الإنفلونزا الموسمية

وشدد الخبير في منظمة الصحة العالمية كلما كان الإحتكاك اوالإجتماع بين الاشخاص العدوى بالفيروس تكون أكثر.

ولم يفوت الدكتور يحىي عبد المؤمن مكي الفرصة لتقديم نصائح خلال موسم الإصطياف والسباحة في الشواطىء وهي:

عدم أخذ المصاعد في العمارات الكبرى خاصة بدون إرتداء كمامة.

لابد من إرتداء كمامة بالنسبة للاشخاص الذين يسافرون في القطارات والحافلات وكذا سيارات الاجرة.

إحترام المسافة بين الاشخاص والعائلات في الشاطىء وحتى خلال السباحة.

عدم رمي الأوساخ بما فيهم المناديل الورقية المستعملة وسط الأشخاص لتجنب العدوى.