خبير: كورونا قد يتحول إلى نزلة برد عادية في غضون سنوات

توقع المخترع السويسري لصيغة معقم اليدين، ديدييه بيتي، إن فيروس كورونا المستجد، قد يتحول في غضون سنوات إلى مرض عادي مثل نزلات البرد.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن ديديه، أن الناس سيصابون بالفيروس التاجي، بشكل خفيف رغم وجود الأجسام المضادة.

وأوضح الخبير، إن هناك عدة أنواع من فيروس كورونا في العالم تتسم بالطابع الوبائي، لكن جسم الإنسان يطور المناعة تجاهها في مرحلة الطفولة.

وأورد ديديه: “وبحلول سن العشرين، تظهر لدينا جميعا الأجسام المضادة لهذه الأنواع الأربعة… ولكن رغم معرفتنا لهذه الفيروسات وظهور المناعة تجاهها، سنشعر من وقت لآخر بسيلان طفيف في الأنف، وهناك احتمال كبير أن يسير كوفيد-19 على نفس الطريق، وبعد 5-10 سنوات سيمتلك كل السكان أو ربما 99 بالمئة منهم الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وستكون الإصابة به، بالشكل الخفيف فقط أي على شكل زكام عادي في الأنف”.

وأشار الخبير، إلى أنه لو لم تظهر اللقاحات ضد الفيروس، لكان تطوير المناعة الجماعية للسكان سيتطلب من 6 إلى 10 موجات من العدوى. داعيا إلى تطعيم أكبر قدر من السكان بأسرع وقت ممكن لكي يتم التوصل إلى المناعة الجماعية.