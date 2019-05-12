خبير مالي:”إعادة فتح استيراد السيارات  قرار “ارتجالي”..ودليل على فشل مصانع التركيب

الوطني
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خبير مالي:”إعادة فتح استيراد السيارات  قرار “ارتجالي”..ودليل على فشل مصانع التركيب
بقلم شهرزاد مزياني

اعتبر الخبير المالي، أبوبكر سلامي، قرار إعادة فتح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، هو “ارتجالي” وغير مدروس من طرف الحكومة.

ويرى الخبير، خلال نزوله ضيفا على قناة النهار اليوم الأحد ، أنّ العودة إلى استيراد السيارات اقل من 3 سنوات، تكسير  لصناعة تركيب السيارات في الجزائر ، واعتراف غير مباشر بفشل مشروع التركيب.

وقال المتحدث، إنّه كان الحكومة محاسبة أصحاب تركيب السيارات لاخلالها بدفتر الشروط وعدم احترام بنوده خاصة فيما يتعلق بهامش الربح  ونسبة الادماج .

معتبرا قرار إعادة فتح استيراد السيارات ايجابي بالنسبة للمستهلك، وسلبي بالنسبة للاقتصاد الوطني.


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