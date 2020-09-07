خبير: مركب الحجار له كل المؤهلات لرفع إنتاجه إلى 2 مليون طن سنويا

الوطني
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خبير: مركب الحجار له كل المؤهلات لرفع إنتاجه إلى 2 مليون طن سنويا
بقلم عادل

أكد الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان هادف، أن مركب الحجار له كل المؤهلات لرفع الإنتاج لـ2 مليون طن سنويا.

وكشف هادف، أن “مصنع سيدار الحجار للحديد والصلب، يملك كل المؤهلات التي تمكنه من بلوغ الصدارة الانتاجية على مستوى حوض البحر المتوسط”.

وأشار الخبير أنه ولتحقيق هذا المسعى يجب “حل كل المشاكل العالقة بين الشركاء الاجتماعيين ومسؤولي المصنع، اضافة الى عصرنة المركب عبر تنصيبه للآلات الحديثة”.

وبخصوص الطاقة الانتاجية والتوجه الى التصدير، أكد الخبير الاقتصادي، أن مركب الحجار “قادر على رفع طاقته الانتاجية الى 2 مليون سنويا”.

مشيرا ان “الأسواق الأفريقية والعالمية مفتوحة أمامه، خاصة الصينية التي تستورد نصف ما تحتاجه من الحديد الصلب”.


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