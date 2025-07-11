خبير من BBC يُحلّل انتقال ريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي

سلّطت المنصة إعلامية العالمية OneFootball، الضوء على صفقة انتقال الدولي الجزائري ريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي.

من خلال نقلها لحوار مع الصحفي الإنجليزي مايك تايلور، مراسل نادي وولفرهامبتون لدى شبكة BBC.

و الذي تابع اللاعب عن قرب طيلة سنواته في البريميرليغ. وقدّم تحليلاً شاملاً عن مستواه وتطوره، مشيرًا إلى أن السيتي تعاقد مع لاعب “جاهز للانفجار في أعلى المستويات.

و يرى تايلور أن آيت نوري يمثل تعاقدًا مهمًا للسيتي، مؤكدًا أن اللاعب لم يعد فقط موهبة واعدة. بل أصبح اسمًا مؤسسًا بفضل تجاربه في البريميرليغ: “من الغريب تصنيفه كموهبة صاعدة بعد خمس سنوات مع وولفرهامبتون، لكنه لا يزال صغيرًا ويمتلك كل المؤهلات ليُطوّر سمعته في بيئة كمانشستر سيتي، حيث ستُبرز قدراته الهجومية بشكل أكبر”.

كما عاد تايلور إلى بدايات آيت نوري، حين وصل إلى إنجلترا بعمر 19 سنة قادمًا من أنجي الفرنسي:”كان انتقاله في فترة كوفيد بمثابة تحدٍّ ضخم. لكنه تأقلم سريعًا وسجّل في أول ظهور له. الأداء كان متذبذبًا في البداية، لكن وولفرهامبتون كان مقتنعًا به وضمّه نهائيًا بعد فترة الإعارة”.

وأشار إلى أن اللاعب لم يكن الخيار الأول للمدرب جولين لوبيتيغي في 2023. لكنه وجد الاستمرارية لاحقًا تحت قيادة غاري أونيل ثم فيتور بيريرا، حيث أصبح لاعبًا أساسيًا عندما يكون جاهزًا بدنيًا.

أما على الصعيد الهجومي، وصف المحلل البريطاني، أن آيت نوري بأنه من نوعية اللاعبين الذين يفكرون في التقدم قبل أي شيء آخر.

مضيفًا:”أكبر نقاط قوته هي ثقته الكبيرة بالكرة عند قدميه وسرعته عند الانطلاق. كان ينتظر المساحات وكأنه كلب صيد جاهز للانفجار نحو المرمى. لا يبحث عن التمرير إلى الوراء، بل يفضل تجاوز المدافعين مباشرة”.

أشاد مايك تايلور أيضًا بقدرة آيت نوري على التكيّف مع أدوار متعددة. حتى في مراكز هجومية صريحة، ما يجعله خيارًا مرنًا لمدرب بحجم بيب غوارديولا.

وفي حديثه عن مواجهة وولفرهامبتون في الجولة الأولى من البريميرليغ، قال:”ستكون مباراة مشحونة عاطفيًا للجمهور، لكنهم يحترمون ما قدّمه ريان. سيقابلونه بالاحترام، حتى وإن تمنّوا فوز فريقهم”.

وفي ختام تصريحاته، أبدى تايلور ثقته الكاملة في نجاح النجم الجزائري:”آيت نوري أظهر العام الماضي أنه يملك مستوى يجعله يذهب بعيدًا. اللعب لنادٍ بحجم مانشستر سيتي سيزيد ثقته بنفسه. إذا وجد الإطار المناسب، يمكنه أن يكون فائزًا وممتعًا في آنٍ واحد”.