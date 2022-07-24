خبير: هكذا سينتهي وباء كورونا

توقع طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، أن جائحة كورونا قد تنتهي بفضل “القنطور” وهو نوع فرعي لمتحور “أوميكرون”.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، فقد وصف الخبير الروسي هذا المتحور الجديد المنحدر من أوميكرون، بأنه “لقاح حي”.

وأوضح الطبيب أن النوع الفرعي الجديد لمتحور “أوميكرون” الذي أطلق عليه اسم “القنطور” يعد أكثر عدوى وسوف يحصن السكان بسرعة.

كما أورد الخبير: “أعتقد أن الوباء سيتنهي بعد ذلك. يوجد هناك مثل هذا الاحتمال”.

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حذار.. هذه مضاعفات كوفيد-19 بعد سنة من الشفاء

كشف الدكتور الروسي أندريه زفونكوف، أن عدوى الفيروس التاجي المستجد قد تسبب مضاعفات تظهر بعد مضي سنة على الإصابة.

وقال زفونكوف في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، أن موجات “كوفيد-19” التي شهدتها روسيا تركت آثارا واضحة على شكل مضاعفات يمكن أن تظهر بعد مضي عدة أشهر على الإصابة بالمرض.

وأشار الدكتور، إلى أن أخطر الإصابات بسلالة “دلتا” هي التي هيمنت في النصف الثاني من السنة الماضية.

وأورد الدكتور: “انتشر في العام الماضي المتغير دلتا الذي أودى بحياة الكثيرين. وترك بصمة قوية على شكل مضاعفات أثرت بصورة أساسية في الأوعية الدموية في مختلف أعضاء الجسم وخاصة في الرئتين. لأنها تقع على طريق انتشار الفيروس في الجسم وتتعرض لعدد كبير من الفيروسات. وبعد ذلك ينتقل إلى جميع أنحاء الجسم، و يصيب مختلف الأعضاء والأنسجة، الدماغ والكبد والكلى والقلب”.

وأضاف ذات المتحدث، أن طبيعة المضاعفات التي يسببها الفيروس حتى التي يمكن أن تظهر بعد مضي سنة على التعافي من المرض، تعتمد على عوامل عديدة، وشبهها بـ”اليانصيب”.

وقال الدكتور: “يعتمد كل شيء على شدة المرض ومدته. فالبعض تطورت لديهم متلازمة خلل وظيفة الأعضاء المتعدد، شملت جميع الأعضاء. والبعض الآخر استمر يعاني من قصور الرئتين وظهرت لديهم مضاعفات تسمى “القلب الرئوي”. لأن قصور الجهاز التنفسي يزيد العبء على القلب. وهذه بصورة عامة مثل “اليانصيب”.

ضرورة الخضوع لفحص طبي شامل

ونصح الدكتور، الأشخاص الذين أصيبو بالفيروس التاجي سابقا، بضرورة الخضوع لفحص طبي شامل. فإذا اكتشف الطبيب مشكلة ما، يجب علاجها في دورات إعادة التأهيل. مثل التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي والعلاج في المنتجعات الصحية.

وحول مسألة التطعيم ضد الفيروس، قال الدكتور أن “هذه مسألة لا تقبل النقاش. إذا لم يكن عند الشخص حساسية من اللقاح. وإذا سبق وأن تلقى الشخص التطعيم، فعليه تعزيزه بجرعة ثالثة”.