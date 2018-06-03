ختان جماعي لـ 25 طفلا معوزا بإيليزي

إستفاد قرابة ال 25 طفلا معوز سهرة أمس ولاية إيليزي من عملية ختان جماعي نظمت في أجواء تضامنية.

وبادرت المديرية الجهوية لسوناطراك ناحية رود النص بالتنسيق مع مصالح بلدية برج عمر إدريس بالعملية التضامنية.

ومن جانبها بادرت جمعية “بصمة الشباب” الثقافية بالولاية المنتدبة جانت بتنظيم

ختان جماعي لـ 15 طفلا.

وذلك بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجانت، حيث تم توفير كافة المستلزمات للأطفال وطاقم طبي وتوزيع ألعاب وهدايا متنوعة.

ولقيت هذه المبادرات التضامنية التي تزامنت مع الشهر الفضيل استحسانا واسعا من طرف عائلات الأطفال.