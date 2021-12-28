خجلي وخوفي من الوقوع في الخطأ

مشكلتي على قدر بساطتها قد تبدو غريبة لكم، فأنا سيدتي لا أجيد التحدث مع الآخرين بالرغم من أنني اجتماعية وأحب الجلوس معهم، فكلما توجه الحديث إليّ أخجل وسبب هو أن رأسي فارغ، وكل ردودي تكون غما بابتسمةا،أو حركة بالوجه واليدين،

خجلي وخوفي من الوقوع في الخطأ

أجل إن مهاراتي في التواصل ضعيفة، علما أنني وحيدة والديّ، ونشأت منعزلة قليلا عن أترابي، وكان أبي يعلق كثيرا على الأشياء التي أقوم بها، فأصبحت أفضل الانطواء على أن أخوض أي تجربة اجتماعية، لم يكن يزعجني الأمر في البداية لأنني كنت قليلا ما التقي بالناس، لكن بعد دخولي الجامعة، بدأت اشعر بالضيق من خجلي المبالغ فيه، إلى درجة أنني بت أكره نفسي،

المعذبة من الوسط