خداش.. المغرب تعتبر الجزائر هدفا رئيسيا في تصدير المخدرات

أكدت مديرة الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات، أن الجزائر هي أحد الأسواق التي يستهدفها المغرب في تصدير منتوجه من المخدرات.

وأوضحت خداش غنية، اليوم الثلاثاء، أن القنب الهندي في المغرب ينتج من أجل التصدير، حيث يعتبر نشاطا تقليديا.

وأشارت المتحدثة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن إنتاجه يتأثر بمسألة العرض والطلب، لافتة إلى أن عمليات التصدير تستهدف أوروبا أيضا.

واعتبرت خداش، أن العملية تشكل خطرا على الاستقرار الأمني والصحي على المناطق التي تستخدم كمناطق عبور ومنها الجزائر.

ومن جهة أخرى كشفت المسؤولة ذاتها، أن التحقيقات الميدانية، أظهرت وجود أنواعا أخرى تروج في الجزائر مثل الكوكايين.

وتم تسجيل ارتفاع محسوس باستخدامها في السنوات الأخيرة بعد أن تحولت المنطقة الغربية للجزائر إلى منطقة عبور لها -حسب المتحدثة-.

كما تعتبر المؤثرات العقلية والحبوب المهلوسة،-على حد قول خداش-، من المخدرات التي تضاعف استهلاكها بين فئة الشباب خلال السنوات الأخيرة.

وقالت مديرة الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات، إنه تم حجز من 2 إلى 6 ملايين قرص بين 2019 و2020.