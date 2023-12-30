قناة النهار خدام الرجال : تصليح مدافىء الغاز وسخان الماء بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2023 - 20:39 شارك غرِّد أرسل 41 0 خدام الرجال : تصليح مدافىء الغاز وسخان الماء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7J87G اقرأ أيضا بالبكاء..سائق الحافلة يروي حصريا للنهار تفاصيل الحادث😢 قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: السلطات المحلية لسكيكدة تحول متوسطة ملجأ لـ 64 عائلة بعد الفيضانات التي ضربت الولاية قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: بعد 10 سنوات من المعاناة مواطنو بشقرون ببسكرة يحرجون السلطات بطريقة حضرية قناة النهار 24 ديسمبر فرح ياسمين: "رحت بـ 1400 اورو وما تحاوزتش من دبي" قناة النهار 10 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي كل الأسلاك الأمنية على المجهودات المبذولة في للقضاء على تجار المخـ.درات قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: مواطن من بسكرة يحتفل بعيد ميلاد حفرة .. 10 سنين ما خدموهاش قناة النهار 19 ديسمبر طالع هابط : شاهد كارثة الطريق العام بوسط مدينة سكيكدة قناة النهار 19 ديسمبر وهران / انطلاق الطبعة الـ 14 للمهرجان الدولي للطبخ والتذوق قناة النهار 27 ديسمبر ماكلتنا بنينة وصحية : طبق لازانيا بالبادنجان قناة النهار 27 ديسمبر أنوار: مع نفسي كنت نقول لوكان ربي يعطيني طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة أجهضه قناة النهار 20 ديسمبر