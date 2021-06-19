خدعت العالم بإنجاب 10 توائم ولم تكن حاملا أصلا!

فاجأت السيدة جوسياما تمارا سيثول، والتي تنحدر من جنوب إفريقيا، الجميع، بإكتشاف خداعها للعالم، بإعلانها عن إنجابها لـ10 توائم.ليتبين إن سيثول، والتي تبلغ من العمر 37 عامًا، لم تكن حاملا أصلا.

وادعت السيدة، أنها أنجبت 7 ذكور و 3 إناث، منذ 10 أيام.وتأكد يوم الخميس، إنها لم تكن حاملا على الإطلاق.وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد تم توقيف السيدة، ونقلها إلى مستشفى محلي لتقييم حالتها النفسية قبل النظر في أمرها.

وصدق العالم خبر إنجاب هذه السيدة 10 توائم لأنه نُشِر في صحيفة موثوقة وشهيرة تصدر منذ 1899 وتحمل اسم عاصمة جنوب أفريقيا وهي “بريتوريا نيوز”.وقالت الصحيفة حينها إن الولادة جرت في مستشفى “ستيف بيكو أكاديميك” يوم 7 جوان.وأن “مكان وجودهم وحالتهم الصحية لا تزال غامضة”.ولم تذكر الصحيفة، أي مصدر لمعلوماتها.

ومن جهته، قال تيبوهو تسوتيسي، وهو زوج سيثول، إنه لم ير التوائم الذين يفترض أنهم أولاده بل اعتمد على رواية زوجته.بينها زعمت الزوجة أنها تخفي الأولاد عن زوجها لأنه يسعى لاستغلالهم والحصول على تبرعات ليصبح مليونيراً.