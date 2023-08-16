خدمات جامعية.. إطلاق إصلاحات واسعة لعصرنة القطاع

يشهد قطاع الخدمات الجامعية حملة إصلاحات واسعة تتضمن رقمنة الخدمات مع مراجعة تكاليف الوجبات الغذائية. بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.

وحسبما أفاد به بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فإن القطاع نظم بداية من شهر جويلية جلسات وطنية حول إصلاح الخدمات الجامعية. بهدف عصرنة القطاع وتسهيل المهام أمام الإدارة والطلبة. مضيفا أن العملية تتضمن رقمنة الخدمات إلى جانب مراجعة تكاليف الوجبات الغذائية. وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة.

وأشار البيان إلى أن الإتفاق الأخير بين الديوان الوطني للحبوب ووزارة التعليم العالي، والقاضي باعتماده متعاملا حصريا لتموين الإقامات الجامعية بالحبوب الجافة والأرز. جاء ضمن مسعى ترشيد النفقات من جهة. وتحسين الوجبات المقدمة للطلبة من جهة أخرى، وتعزيز الشفافية والانتاج الوطني كذلك.

وأضاف البيان، أن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيصل هنين قد أسدى تعليمات صارمة إلى مديري الخدمات الجامعية. بغية تنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تموين الإقامات الجامعية بالحبوب والبقوليات والأرز. بشكل يسهم في ضمان تمويل المطاعم الجامعية بالمواد الأساسية من الحبوب طوال السنة بشكل ثابت ومستدام.