خدمات جامعية.. تنصيب فتحي يوسفي مديرًا مركزيًا للحياة الطلابية

أشرف أمس الأمين العام للوزارة، توفيق قندوزي على مراسم تنصيب فتحي يوسفي مديرًا مركزيًا للحياة الطلابية بمقر الوزارة.

وشهدت المراسم حضور كل من رئيس ديوان الوزير، والمفتش العام، والمدير العام للتعليم والتكوين، إلى جانب مستشاري الوزير والمديرين المركزيين. للإدارة المركزية، وإطارات المديرية المركزية للحياة الطلابية.

ويعد الأستاذ الدكتور فتحي يوسفي من الكفاءات المرموقة في مجال التعليم العالي، حيث سبق له أن شغل منصب مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر 3. ما يعكس خبرته الطويلة في إدارة المؤسسات الأكاديمية والعمل الطلابي.

وتمثل هذه التعيينات جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المركزية للحياة الطلابية بالوزارة، وتطوير البرامج والمبادرات. التي تخدم مصلحة الطالب وتساهم في تحسين جودة الحياة الجامعية.