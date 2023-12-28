خدمات عالية الجودة.. إتفاقية بين إتصالات الجزائر و”جازي”

وقّعت كل من إتصالات الجزائر ومتعامل الهاتف النقال “جازي” إتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بينهما. بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وحسب ما أفاد به بيان مشترك للمؤسستين، فإن مراسم التوقيع جرت بمقر مؤسسة “جازي” بالدار البيضاء “الجزائر العاصمة”. بحضور كل من المدير العام لمؤسسة “جازي” محي الدين علوش. والرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر عادل بن تومي، إلى جانب إطارات المؤسستين.

وتشمل هذه الإتفاقية الإستراتيجية الجديدة بين المؤسستين العموميتين عدة مجالات. لاسيما الترويج للمنتجات والخدمات وتطوير المحتوى الرقمي. مما يبرز إرادتهما المشتركة للمساهمة في تطوير الإتصالات في الجزائر.

وأشار البيان، إلى أنه تم التوقيع على الإتفاقية الأولى بين “جازي” واتصالات الجزائر في ديسمبر 2022, مشيرا الى أن هذه الشراكة تؤكد على “النهج المبتكر والرؤية المشتركة التي تعكس طموح المؤسستين في رفع المعايير المتبعة في مجال الاتصالات في بلادنا”.