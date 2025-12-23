خدمات ومنتجات جديدة للجزائريين المقيمين بالخارج

أطلق البنك الوطني الجزائري، عرضا جديدا يتمثل في تشكيلة من التمويلات المندرجة ضمن الصيرفة الإسلامية موجهة للجزائريين المقيمين في الخارج، والمكونة من حسابات وتمويلات عقارية وفق صيغ المرابحة، الإجارة، والاستصناع.

أوضح بيان للبنك، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصيغة الجديدة المسماة “بلادي دي زاد” (Bladi dz) تهدف إلى “تسهيل التسيير المالي عن بعد وتشجيع الاستثمار في الجزائر”. مشيرا إلى أن هذا العرض يعد “تشكيلة متكاملة من الحسابات الإسلامية +الشيك. توفير، استثمارات+ و تمويلات عقارية إسلامية وفقا لصيغ المرابحة، الإجارة، والاستصناع”.

وتقدم هذه الحزمة أيضا -بحسب المصدر ذاته- “خدمات بنكية ورقمية حديثة بما في ذلك بطاقات CIB البيبنكية، والخدمات المصرفية الالكترونية. الخدمات المصرفية عبر الرسائل البنكية و تطبيق الدفع بدون تلامس”، يضيف البيان.

ويتيح هذا الحل المصرفي للجزائريين غير المقيمين اقتناء عقارات في الجزائر ما يشكل استثمارا مستداما. ومشروع تقاعد ووسيلة مساعدة لتعزيز الروابط الأسرية. والثقافية مع البلاد، يؤكد البنك.

ويسمح فتح حساب إسلامي لدى البنك العمومي في إطار هذا العرض “العديد من المزايا بما في ذلك تبسيط المعاملات المحلية، تأمين المدخرات. تسيير الحساب عن بعد وعبر الإنترنت، إمكانية الحصول على تمويل مخصص للجزائريين غير المقيمين. إجراء عمليات دفع ومشتريات آمنة عبر الإنترنت أو في الموقع. وتلقي إشعارات فورية بالحسابات والمعاملات، بالإضافة إلى إمكانية استلام وتحويل الأموال بشكل فوري”.

ومن خلال العرض الجديد، يؤكد البنك، “التزامه بدعم الجالية الجزائرية في الخارج عبر توفير حلول مصرفية إسلامية حديثة ومبتكرة مما يسهم في التنمية الاقتصادية. وتعزيز الروابط مع الجزائريين في الخارج”.