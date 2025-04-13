خدمات جديدة لمنتسبي “كاسنوس “

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس” عن الأداءات والامتيازات للمؤمن له اجتماعيا.

وحسب بيان كاسنوس عبر صفحته على الفيسبوك، اليوم ، أن الامتيازات تتمثل في التأمين على المرض “بطاقة الشفاء والتكفل الصحي”.

بالإضافة إلى التأمين على العجز “منحة العجز”، وكذا التأمين على التقاعد “منحة ومعاش التقاعد”. وأيضا التأمين على الوفاة “رأس مال الوفاة”.

وأضاف البيان حول التأمينات الاجتماعية التي يكفلها لفائدة مشتركيه، إذ يستفيد مشتركو “كاسنوس” وكذا ذوي حقوقهم من التغطية الاجتماعية عن أخطار “التأمين على المرض، التأمين على التقاعد، التأمين على العجز، والتأمين على الوفاة”.

وإختتم بيان كاسنوس أن المعنيون بالاستفادة من الامتيازات التي يقدمها الصندوق هم: “المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه: الزوجة، الأولاد، الأصول والوالدين”.