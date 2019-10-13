خدمة بريدي واب لشراء السلع عن بعد بداية 2020»

كشفت مديرة الاتصال بمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، عن إطلاق خدمة جديدة لزبائن بريد الجزائر بداية من سنة 2020.

و التي تتعلق أساسا بتجارة السلع عبر الأنترنت، والتي يتم شراؤها عن طريق البطاقة الذهبية و»بريدي واب» .

وإيصالها إلى بيت الزبون عن طريق أعوان مختصين. وأوضحت المكلفة بالإعلام ببريد الجزائر، إيمان تومي.

في تصريح خصت به «النهار» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، المصادف لـ 9 أكتوبر الجاري.

أن المؤسسة سطرت استراتجية لتطوير وعصرنة الخدمات ومسايرة التكنولوجيات والرقمنة.

وتسهيل على الزبائن استخدام حساباتهم عن طريق الأنترنيت، على غرار خدمات الدفع الإلكتروني بالخطوط الجوية الجزائرية.

شركات المياه والكهرباء وشركات التأمين وغيرها وذلك بالدفع بواسطة البطاقة الذهبية عن طريق البوابات الإلكترونية.

كما كشفت ذات المسؤولة، أن مؤسسة بريد الجزائر ستطلق خلال بداية السنة القادمة، خدمة جديدة تتعلق باقتناء سلع تجارية عبر الأنترنيت.

ليتم شراؤها عن طريق «بريدي واب» أو استخدام البطاقة الذهبية، لتقوم مؤسسة البريد بنقلها إلى أصحابها .

عن طريق مكاتب البريد الموزعين عبر كامل التراب الوطني على شكل طرود بريدية. وقالت، إيمان تومي.

إن المكاتب المتنقلة في شكل حافلات وعربات لقيت استحسان الزبائن، وهي متواجدة في الأماكن العمومية.

مضيفة أن الهدف منها هو التقرب من المواطن وفك العزلة عن بعض المناطق البعيدة وتخفيف الضغط على المكاتب الكبيرة.

وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل 23 مليون حساب جاري، وهو عدد زبائن بريد الجزائر.

بينما بلغ عدد مكاتب المؤسسة 3992 مكتب، بينما تسعى المؤسسة إلى رفع من عدد المكاتب قبل نهاية السنة الجارية 2019.

كما أضافت المتحدثة أن مؤسسة بريد الجزائر قامت بتوسيع خدمات البطاقة الذهبية، على غرار تعبئة هواتف كافة المتعاملين.

وتحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر.

مضيفة أن مؤسسة بريد الجزائر استحدثت نظام متطور من أجل مراقبة جميع الشبابيك الآلية .

وتصليح الأعطاب آنيا الناتجة عن عمليات السحب اليومية التي تصل إلى 200 ألف عملية.