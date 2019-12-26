خدمة جديدة تمكن من الحصول على بطاقة التعريف البيومترية دون التنقل إلى المصالح الإدارية

الوطني
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خدمة جديدة تمكن من الحصول على بطاقة التعريف البيومترية دون التنقل إلى المصالح الإدارية
بقلم مصطفى.ق

خدمة جديدة تمكن الحائزين على جواز السفر البيومتري من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية دون التنقل إلى المصالح الإدارية.

وقالت  وزارة الداخلية فب منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك انه  يمكن للمواطن الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية  على ان يكون لديك جواز سفر بيومتري.

المعلومات التي سيتم طبعها على بطاقة التعريف الوطنية هي نفسها الموجودة على جواز سفرك البيومتري، يجب تحديد عنوان إقامتك الحالية،

يجب ادخال رقم الهاتف المحمول ، وذلك لكي تتمكن من تلقي رسالة نصية قصيرة “SMS” تعلمك عن تاريخ و مكان استلام بطاقة التعريف الوطنية،

ويجب إدخال على الصفحة التالية رقم تعريفك الوطني ورقم جواز سفرك البيومتري لمعاينة وتأكيد لقبك، إسمك وعنوانك.

موقع الخدمة: https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/DemandeCNIBE/Demander%20la%20carte%20d’identit%C3%A9%20en%20ligne


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=746665

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