خدمة جديدة لدفع رسوم عبور الحدود إلكترونيًا

أصدرت المديرية العامة للضرائب, اليوم الخميس بيانا صحفيا, أعلنت فيه عن إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصتها “طابعكم”, تتيح دفع حقوق الطابع الخاصة بعقود النقل عن بعد.

وأوضح البيان أن هذه الخدمة موجهة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر والراغبين في السفر عبر الحدود البرية أو السكك الحديدية إلى الدول المجاورة, حيث يمكنهم تسديد حقوق هذا الرسم عن بعد, باستخدام البطاقة البنكية “CIB” أو “البطاقة الذهبية”.

وأكدت المديرية أن الخدمة الجديدة متاحة على مدار الأسبوع (7/7) وطوال اليوم (24/24), عبر الرابط