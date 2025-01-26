خدمة جديدة لصالح المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، عن إجراءات جديدة تسمح للمتقاعدين باستخراج شهادة الدخل الشهري بكل سهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول “RetraiteDz”.

ويأتي هذا، في إطار التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات الادارية، حسب بيان للصندوق.

حيث أصبح الآن بإمكان المتقاعدين استخراج شهادة الدخل الشهري بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول “RetraiteDz”.

وتختصر هذه الخدمة عناء التنقل إلى الوكالات المحلية وتوفر تحميل شهادة الدخل بصيغة PDF بثلاث خطوات بسيطة فقط.

كما يوفر الصندوق الوطني للتقاعد أيضًا، منصة رقمية مخصصة للتحقق من أصالة الشهادات المستخرجة.

ويمكن لأي جهة أو مؤسسة مسح رمز QR-Code المدمج بالشهادة للوصول إلى بياناتها الرسمية مباشرة من قاعدة البيانات.