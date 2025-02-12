خدمة جديدة لمؤسسة “إيتوزا”.. المراقبة التقنية للمركبات بداية من 16 فيفري

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الأربعاء، عن فتحها خدمة المراقبة التقنية للمركبات، ابتداء من 16 فيفري الجاري.

وأوضحت مؤسسة “إيتوزا”، في بيان لها، أن هذه الخدمة موجهة لفائدة مالكي السيارات الخاصة والمؤسسات.

وأكدت مؤسسة “إيتوزا”، في البيان ذاته، أن العملية تخص مركبات الوزن الثقيل والخفيف معاً.

وتوفر مؤسسة “إيتوزا” خدمة المراقبة التقنية على مستوى المنطقة الصناعية واد السمار بالجزائر العاصمة.