خدمة جديدة من بريد الجزائر
بقلم م. فيصل
كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن دخول خدمة رقمية جديدة تسمح لزبائنها بتتبع شكاواهم عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضح بريد الجزائر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه أصبح بإمكان الزبائن تتبع شكاواهم بطريقة رقمية.
ونشر بريد الجزائر فيديو توضيحي لطريقة تتبع الزبائن لشكاواهم، حيث بينت الخطوات التي يجب اتباعها:
- الولوج إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. ثم كتابة رقم الشكوى الموجود في وصل الإيداع.
- ثم الضغط على خاصية التصديق والاطلاع على كافة تفاصيل الشكوى.
رابط دائم : https://nhar.tv/V1bjU