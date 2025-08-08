خدمة جديدة من بريد الجزائر

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن دخول خدمة رقمية جديدة تسمح لزبائنها بتتبع شكاواهم عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح بريد الجزائر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه أصبح بإمكان الزبائن تتبع شكاواهم بطريقة رقمية.

ونشر بريد الجزائر فيديو توضيحي لطريقة تتبع الزبائن لشكاواهم، حيث بينت الخطوات التي يجب اتباعها: