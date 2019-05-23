خديجة “دارنا شو” جات تصور إشهار.. شوفوا واش صرا!

استضاف العدد الجديد من برنامج الكاميرا الخفية، “رانا حكمناك”، والذي يبث على قناة النهار، الممثلة الجزائرية الصاعدة “آية مبارك”، المعروفة بـدور”خديجة” في السلسلة الكوميدية “دارنا شو”.

حيث قام طاقم البرنامج، باستدعاء خديجة، من أجل تصوير إشهار لعلامة معينة، لكنها لم تكن تعرف، أنها ستقع في فخ الكاميرا الخفية “رانا حمكناك”.

لتجد خديجة نفسها في موقف صعب، بعدما اعترض المدير على سيناريو الاشهار، وبدأ بالصراخ على طاقم العمل.

وهنا لم تتمالك خديجة نفسها، ورفضت أن يتم التصرف معهم على هذا النحو، خاصة عندما عرفت أن الشركة المالكة للعلامة يهودية.

حيث رفضت خديجة توقيع العقد، مع شركة يهودية، وأرادت المغادرة، رغم توسلات مقدمة البرنامج، لتعرف في الأخير أن كل ما حدث، ما هو إلا “كاميرا كاشي”.