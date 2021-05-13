خديجة مزيني: ليس كل المُؤثرين مغرورين وهذا رأيي في كنزة مرسلي وملاك جريو

تحدثت الفنانة الجزائرية، خديجة مزيني، عن تصريحها الذي أثار جدلا واسعا، حول رأيها في المؤثرين الذين دخلوا عالم التمثيل.

وأوضحت الفنانة، خلال حلولها ضيفة على تلفزيون “النهار”، بمناسبة عيد الفطر، إنها لم تعتبر بأن كل المؤثرين مغرورين، ولكنها قصدت البعض منهم فقط.

وقالت الفنانة: “هناك البعض من المؤثرين الذين لا يسمعون للنصائح، وليس الكل، والغرور يمنع الفنان من الإبداع”.

وأكدت مزيني، إن الموهبة وحدها ليست كافية للمُمثل، فلا بد من التكوين والإحتكاك مع الممثلين المحترفين.

هذا وأعطت الفنانة رأيها في بعض الفنانين الذين شاركوها أعمالها الرمضانية، ومنهم ملاك جريو والتي أكدت أنها تتمتع بالموهبة وتستمع جيدا للنصائح.

أما كنزة مرسلي والتي برزت في التمثيل لأول مرة في هذا الموسم الرمضاني، فأكدت مزيني أنها تتمتع بالموهبة ولديها إحساس كبير.