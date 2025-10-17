خديس: “كل الظروف مهيئة للعودة بنتجية ايجابية من الكاميرون”

أكد المناجير العام لفريق مولودية الجزائر، سيد أحمد خديس، بأن كل الظروف مهيئة، من أجل عودة العميد بنتيجة ايجابية من ياوندي، في مواجهة فريق كلوب سبور.

وصرح خديس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتواجد في ظروف جيدة بياواندي، ونعمل على التحضير كما ينبغي للمباراة”.

كما أضاف: “كل الظروف مهيئة لفريقنا، من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، قبل مباراة العودة المقررة بالجزائر”.

وأردف: “مفتاح المباراة هي العزيمة التي يتحلى بها لاعبونا، بالإضافة للعمل الكبير الذي قام به المدرب”.

وختم سيد أحمد خديس: “أنصار مولودية الجزائر، متواجدون بقوة هنا في ياوندي، من أجل دعم اللاعبين لتحقيق نتيجة ايجابية”.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ضد فريق كلوب سبور الكاميروني، تدخل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.