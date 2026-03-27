خديس: “مولودية الجزائر فريق كبير ويتطلب لاعبين كبار”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مناجير مولودية الجزائر، سيد أحمد خديس، عن الميركاتو المقبل للفريق، أين أكد بأن المولودية فريق كبير، وهي بحاجة للاعبين كبار.
وصرح خديس، في هذا الخصوص: “نتمنى أولا انهاء الموسم الجاري بأفضل طريقة، وبعد ذلك سيكون لنا كلام آخر”.
كما أضاف: “مولودية الجزائر فريق كبير ويتطلب لاعبين كبار، ونحن نسعى دائما للأفضل، هدفنا الأساسي حاليا هو المحافظة على اللقب”.
وتابع مناجير مولودية الجزائر، سيد أحمد خديس: “الأهم هو ارضاء الأنصار، والاتجاه بمولودية الجزائر نحو الأمام”.
