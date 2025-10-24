خديس: “نطمح لتحقيق أول أهدافنا ببلوغ دور مجموعات رابطة الأبطال”

كشف المناجير الرياضي لفريق مولودية الجزائر، سيد أحمد خديس، أهمية المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي كولومب الكاميروني، وهدفهم في بلوغ دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح خديس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “ركزنا على الاسترجاع تحضيرا للمباراتنا المصيرية في رابطة الأبطال، والمدرب لديه كل المعطيات”.

كما أضاف المناجير الرياضي للمولودية: “نطمح لتحقيق أول أهدافنا لهذا الموسم، وهو بلوغ دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع سيد أحمد خديس، بخصوص جاهزية تعداد الفريق: “كل التعداد جاهز، لمباراتنا المقبلة، باستئناء بانغورا، الذي نتمنى له عودة سريعة للمنافسة”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، يستقبل يوم الأحد، فريق كولومب الكاميروني، برسم لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.