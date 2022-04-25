خذايرية وبن عياد مرشحان لجائزة أفضل لاعب في رابطة الأبطال

تواجد ثنائي وفاق طيف، سفيان خدايرية، وزميله رياض بن عياد، ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ربع نهائي رابطة الأبطال.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدمن عبر حسابه على “تيوتر”، قائمة المرشح لهذه الجائزة، والتي اسمي خذايرية، وبن عياد.

كما ينافس لاعبي وفاق سطيف على هذه الجائزة، لاعب نادي أتليتيكو بيتروليوس الأنغولي، تياغو أزولاو.

يذكر أن الحارس سفيان خذايرية، وزميله بن عايد، كان لهما فضل كبير في ضمان وفاق سطيف تأهله لنصف نهائي رابطة الأبطال.