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الرياضة

خذايرية يتنقل لدوري الدرجة الأولى السعودي “يلو”

بقلم فيصل زيان بوزيان
خذايرية يتنقل لدوري الدرجة الأولى السعودي “يلو”
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قرر حارس وفاق سطيف، سفيان خذايرية، تغيير الأجواء، والإنتقال لإحدى الفرق، الناشطة بدوري “يلو” الدرجة الأولى السعودية.

وأعلن نادي الشعلة السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت، عن تعاقده مع حارس الوفاق السابق، سفيان خذايرية.

وجاء في تغريدة الفريق السعودي:” أهلا بمحارب الصحراء، في الكتيبة الشعلاوية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/WaRIc
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