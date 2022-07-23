خذايرية يتنقل لدوري الدرجة الأولى السعودي “يلو”
بقلم فيصل زيان بوزيان
قرر حارس وفاق سطيف، سفيان خذايرية، تغيير الأجواء، والإنتقال لإحدى الفرق، الناشطة بدوري “يلو” الدرجة الأولى السعودية.
وأعلن نادي الشعلة السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت، عن تعاقده مع حارس الوفاق السابق، سفيان خذايرية.
وجاء في تغريدة الفريق السعودي:” أهلا بمحارب الصحراء، في الكتيبة الشعلاوية”.
أهلًا بمحارب الصحراء 🇩🇿
في الكتيبة الشعلاوية 💚💙✍🏼 pic.twitter.com/Z1k2GvhBoY
— نادي الشعلة السعودي (@alshullaclub) July 22, 2022
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