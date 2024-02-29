خرائط GOOGLE تتمتع بميزة جديدة وعملية للغاية

تلقى تطبيق خرائط Google ميزة جديدة تخص الوصول إلى الاتجاهات “في لمحة سريعة”. أداة تسمح لك بالوصول إلى مسارك مباشرة على شاشة قفل هاتفك الذكي، دون الحاجة إلى إدخال الرمز الخاص بك.

ويتم تنشيط هذه الوظيفة في علامة التبويب “إعدادات التطبيق”. وتتيح لك مراجعة وقت الوصول المتوقع.

وتتوفر ميزة “نظرة سريعة على الطرق” الجديدة على خرائط Google منذ أمس الأربعاء.

الجانب العملي لهذه الميزة الجديدة أنها تتيح سهولة الوصول بسرعة.

واعتبارًا من جوان 2023، خططت جوجل لنشر الميزة الجديدة “في وقت مبكر من هذا الشهر” على جميع أجهزة أندرويد وأبل. وهي الميزة التي تم الإعلان عنها أيضًا في فيفري.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، تسعى جوجل إلى توسيع الجانب الغامر والمبسط لتطبيقها الشهير.