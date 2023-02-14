خراب ودمار.. إرتفاع حصيلة الوفيات في تركيا إلى 32 ألف

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الثلاثاء، عن إرتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و974 شخصا.

وأوضحت آفاد في بيان لها، أن 2724 هزة إرتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات. كما تم إجلاء 158,165 شخص من المناطق المنكوبة جراء زلزال تركيا.

وأشار البيان إلى مواصلة 35,495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من زلزال تركيا. مضيفا أنه يوجد 9 آلاف و793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية. يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس فيفري الجاري.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأشار أردوغان أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من زلزال تركيا. وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج”. مضيفا أن فرق الإغاثة تمكنت من إخراج أكثر من 8 آلاف شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض. كما أن كارثة الزلزال أظهرت مجددا مدى أهمية التضامن الدولي.

كما شكر أردوغان جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار زلزال تركيا.

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