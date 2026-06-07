خرجات تفقدية لمطاعم ومراكز إطعام مترشحي ومؤطري البكالوريا

يقوم أعوان الرقابة بخرجات ميدانية، قبيل انطلاق الامتحانات، عبر مختلف ولايات الوطن. تنفيذا لتعليمات وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. وفي إطار التحضيرات الجارية لضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026،

وتشمل هذه الخرجات التفقدية مطاعم ومراكز الإطعام المسخرة لاستقبال المترشحين والمؤطرين. بهدف الوقوف على مدى احترام شروط النظافة والصحة وسلامة المواد الغذائية. وكذا التأكد من جاهزية هذه الهياكل من حيث ظروف تحضير وتقديم الوجبات.

وتندرج هذه العملية في إطار حرص مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على ضمان تقديم وجبات سليمة وآمنة، والمساهمة في توفير أفضل الظروف التنظيمية والصحية لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام.

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