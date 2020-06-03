خرجات ميدانية لأمن بومرداس لتوعية المواطنين حول خطر دخول الشواطئ

قام عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي رفقة إطارات خلية الإتصال و العلاقات العامة بتنظيم خرجات أمنية جوارية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية الإحترازية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية بومرداس.

واستهدفت هذه الخرجات المواطنين حسب بيان لها من مختلف شرائح المجتمع وهذا على مستوى واجهة البحر ببومرداس.

وقدمت مصالح الأمن حسب بيان لها جملة من النصائح الأمنية المتعلقة بالتنظيمات الإدارية الواجب تطبيقها وعدم المغامرة حاليا بالتردد على الشواطئ رفقة أبنائهم الصغار.

ويأتي هذا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا ومع تمديد الحجر الصحي بالولاية.

كما تم استهداف أصحاب المحلات التجارية الواقعة بواجهة البحر بإلزامية اتخاذ تدابير الوقاية الصحية مع الزبائن بالإضافة إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطرقات من فئة سواق المركبات.

كما قدمت نصائح بوجوب عدم التنقل رفقة العائلات إلى الشاطئ في الظرف الحالي وهذا حماية لهم و لأبنائهم من كل الأخطار.