خرجات ميدانية لمراقبة إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي

تواصل السلطات المحلية بالولايات التي يعبرها مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية جهودها المكثّفة لمرافقة إنجازه.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تمّ تنظيم خرجات ميدانية منتظمة واجتماعات تنسيقية دورية. قصد الوقوف على مدى تقدم الأشغال وتسريع وتيرتها.

ويأتي ذلك حرصًا على استكمال المشروع في الآجال المحددة، مع تذليل الصعوبات التقنية والتنظيمية المحتملة.

وتندرج هذه الجهود في إطار تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، القاضية بمتابعة ولاة الولايات المعنية لمراحل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. والسهر على توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لضمان وضعه حيز الخدمة. نظرًا لأهميته الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.