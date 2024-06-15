خرجات ميدانية لمُدراء التجارة غدا لمراقبة مداومة العيد

يقوم غداً الأحد، مدراء التجارة الجهويين والولائيين بخرجات ميدانية، تنفيذاً لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات بخصوص السهر على نظام المداومة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتهدف هذه الزيارات إلى ضمان التزام التجار بنظام المداومة وتوفير مختلف المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

وسيقوم المدراء بزيارة المحلات التجارية والأسواق ونقاط البيع المختلفة لمراقبة توفر السلع.

كما سيتم التأكد من التزام التجار بالإجراءات والتوجيهات التي تم وضعها لتسهيل عملية التسوق خلال هذه الفترة الحيوية.