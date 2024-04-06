خرجات ميدانية مكثفة لمراقبة النشاطات التجارية

قامت شرطة البليدة وفرقة الشرطة العامة بأمن دائرة الأربعاء بالتنسيق مع مصالح قمع الغش لمفتشية التجارة بدائرة بوفاريك وهياكل الصحة للبلدية، بعمليات مراقبة لمختلف المحلات التجارية على مستوى مدينة بوفاريك.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت مراقبة 16 محل تجاري، تلك الخاصة ببيع المواد الغذائية. وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، محلات بيع المشروبات.

ويدخل هذا النشاط في إطار المجهودات المبذولة للمحافظة على البيئة وضمان سلامة وصحة المستهلك والوقاية من التسممات الغذائية.

أين تم الوقوف من خلال خرجة ميدانية نهاية هذا الأسبوع على مستوى محلات بمدينة الأربعاء. بما في ذلك السوق اليومي لبلدية الأربعاء، على عدة مخالفات. تتعلق أساسا بعدم احترام شروط الحفظ و النظافة و التبريد.

كما تم خلال الخرجة رفع عدة مخالفات تتعلق بانعدام شروط النظافة والحفظ. فيما تم إتلاف كمية من المشروبات (الشربات) تقدر بحوالي (124 لتر).

وكذا إتلاف حوالي (320 كلغ ) من اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، وإتلاف كمية من الأحشاء تقدر (70.50كلغ)، مع إنجاز ملفات في حق المخالفين.