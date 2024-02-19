خرجات ميدانية مُكثفة لولاة الجمهورية هذا الأسبوع

أجرى ولاة الجمهورية بحر هذا الأسبوع زيارات ميدانية وتفقدية لمعاينة وتدشين مختلف المشاريع الحيوية والتنموية، في إطار متابعة الوتيرة التنموية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تتعلق المشاريع التي تمت معاينتها، بالتهيئة العمرانية، والصحة، والتربية. والسكن، والطاقة، والتجهيزات العمومية، والتكوين والتعليم المهنيين، والسياحة، والشباب والرياضة، الفلاحة والري.

وتم إسداء تعليمات صارمة قصد احترام الآجال المحددة لتسليم المشاريع قيد الإنجاز، بالإضافة إلى الإصغاء لانشغالات الساكنة.

وقدمت الوزارة عينات من كل من ولايات أدرار، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تامنغست. وجيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، المدية.

وكذا ولايات مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تندوف، خنشلة، تيبازة، ميلة. والنعامة، عين تموشنت، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، ان صالح، توقرت، المغير والمنيعة.